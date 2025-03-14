ميناء رفح البري يستقبل 17 مصابا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم /الجمعة /، الدفعة الـ 42 من المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، والتي ضمت 17 مصابا ومريضا و22 مرافقا لهم. وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري بأن الأشقاء الفلسطينيين المصابين تم الكشف عليهم من الأطقم الطبية، قبل أن يستقلوا سيارات الإسعاف في طريقهم إلى مستشفيات شمال سيناء ومحافظات الجمهورية لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأكد المصدر أنه لاتزال شاحنات المساعدات الإنسانية تنتظر في ساحة ميناء رفح البري؛ بسبب إغلاق اسرائيل لمنفذي كرم أبو سالم والعوجة البري منذ 15 يوما، وفي انتظار الدخول إلى قطاع غزة فور فتح إسرائيل للمنفذين، كما لا تزال عشرات اللوادر ومعدات إعادة الإعمار في انتظار الدخول إلى قطاع غزة فور فتح المنافذ.

