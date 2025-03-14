ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر ومخالفات غش تجاري بأسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمختلف الجهات التنفيذية لتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان المعظم ، والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية للإستهلاك الآدمى ، مكلفا بضرورة إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى مخالفات يتم ضبطها .

تكثيف جهود الطب البيطرى بأسوان وضبط مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، ووفقاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

ومن جانبه أوضح الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأنه تنفيذاً لتكليفات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء فاروق ، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال ، وبمتابعة من الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى المرور وتكثيف الحملات على محلات الجزارة وبيع اللحوم البلدية وثلاجات اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم خلال شهر رمضان المبارك داخل نطاق المراكز والمدن .

ضبط العديد من المخالفات المتتوعة

ولفت محافظ أسوان إلى أن جهود الحملات ساهمت فى ضبط العديد من المخالفات المتتوعة والتى تمثلت فى عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية والغش التجارى ، مع تحرير محاضر للمخالفين ، وتم ذلك بإشراف من الدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، والدكتور سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، وبمشاركة من الأجهزة الشرطية والمسئولين بالمحليات ومديريتى التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء .

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