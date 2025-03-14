اعترافات صادمة للمتهمة بقتل الطفلة سلمي بدر في البحيرة.. ما هي القصة؟

قرر عادل حمودة مدير نيابة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، حبس " فيروز.ع"، 35 عامًا، ربة منزل والمتهمة بقتل الطفلة سلمى بدرعبد الواحد، نجله زوجها البالغة من العمر أربعة سنوات، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد لها فى المواعيد القانونية.

وأجرت النيابة العامة، المعاينة التصويرية للجريمة علي النحو المبين لإعترافات المتهمة خلال التحقيقات، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل ضباط المباحث بوادي النطرون.

وقالت المتهمة فيروز.ع، في إعترافاتها أمام النيابة العامة بمركز وادى النطرون برئاسة المستشار عادل حمودة، بشأن مقتل الطفلة سلمى نجلة زوجها، أن الطفلة كانت مدلله من الجميع وخاصة الجد والجدة للآب.



وكشفت المتهمة عن تفاصيل الحادث، قائلة:" يوم الحادثة صعدت الطفلة الى الدور الثالث محل سكني وطلبت مني قطعة من الحلوى، فرفضت، فقامت بطلب أن أحضر لها كوب من المياه المحلي بالسكر، فرفضت المتهمة أيضًا، ودفعتها فسقطت على رأسها".

وتابعت المتهمة، أن سلمي قامت تبكى بشدة نتيجة سقوطها علي رأسها، فامسكت بها، ووضعت يدي على فمها حتى سقطت مغشية عليها فظنت إنها توفيت، وخوفًا من إنفضاح أمري حملت الطفلة وصعدت بها إلي أعلي السطح حيث يوجد برميل خاص بالمياه به رمال، حيث أفرغت جزء منه ووضعتها في البرميل ثم وضعت عليها الرمال مرة أخري.

وتكمل المتهمة فيروز، فى تمام الساعة السابعة من صباح اليوم التالى استخرجت جثة الطفلة من الرمال، ووضعتها فى شنطة سفر ثم وضعتها تحت سرير الأطفال داخل شقتي.

وفيما كشف تقرير الطبى الشرعى مفاجئة من العيار الثقيل، حيث أثبت التقرير أن الطفلة توفيت بسبب تنشقها الرمال، اى أن الطفلة تم دفنها فى الرمال وهى على قيد الحياة.

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد السكران، من كشف غموض العثور على جثة الطفلة" سلمي بدر عبدالواحد" البالغة من العمر 4 سنوات بمنزلها بدائرة قسم شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة ابيها، وتم ضبط المتهمة.

