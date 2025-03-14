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السبت 15 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السفير العضايلة يتسلّم جوائز ذهبية لشركات أردنية فازت بمسابقة الأهرام لزيت الزيتون

السفير أمجد العضايلة
السفير أمجد العضايلة
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تسلّم السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة الجوائز التي فازت بها شركات أردنية حصدت جميعها الميداليات الذهبية في مسابقة الأهرام الدولية للزيتون وزيت الزيتون.

وحصلت العلامات التجارية الأردنية الثلاث المشاركة في المسابقة،(البترا، بيو جوردان وهولي أوليف)، الجائزة الذهبية في المسابقة التي جرت مؤخراً في القاهرة وبمشاركة نحو ٢٠٠ شركة متنافسة من مختلف الدول.

وفي مقر السفارة، تسلّم العضايلة الجوائز من الدكتور محمود حسن، رئيس مسابقة الأهرام الدولية للزيتون وزيت الزيتون، والسيدة ميرنا مدحت عضو مجلس إدارة المسابقة، حيث شهد اللقاء إشادة بتميز زيت الزيتون الأردني على مختلف المستويات.

وجرى بحضور المستشار الإعلامي في السفارة الدكتور علاء الزيود، بحث تعزيز فرص تعزيز التعاون التجاري بين الأردن ومصر في قطاع زيتون المائدة وزيت الزيتون، حيث تمثل مسابقة الأهرام أحد مظلات التعاون في هذا المجال.

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السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة الجوائز مسابقة الأهرام الدولية للزيتون الدكتور علاء الزيود