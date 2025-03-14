بيسيرو: مواجهة سموحة بالكأس صعبة جدًا

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا اليوم الجمعة، للحديث عن لقاء سموحة المقبلة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وأكد المدير الفني على صعوبة مواجهة فريقه المُقبلة أمام سموحة في بطولة كأس مصر.

وأضاف في المؤتمر الصحفي:" نسعى لتحقيق لقب كأس مصر، ونحارب لحصد كافة البطولات التي نشارك فيها".

بيسيرو

بيسيرو



وتابع بيسيرو:" لا بد وأن نكون في أفضل حالاتنا الفنية، وأن يكون هناك تركيز كامل من الجهاز فني واللاعبين، لاسيما وأن مباريات الكأس بمثابة مباراة الفرصة الواحدة".

وشدد المدير الفني على قوة فريق سموحة وامتلاكه الإمكانيات والقدرات الفنية، مؤكدًا على احترامه الكامل للمنافس قبل مواجهة الغد.

وأضاف بيسيرو:" نتحدث جميعًا جهاز فني ولاعبين قبل المباراة، ولكن الـ90 دقيقة دائمًا هي الفيصل، والمباريات تُكسب داخل الملعب وليس خارجها".

وأكد المدير الفني لفريق الزمالك أنه كان يتمنى مواجهة الأهلي والفوز عليه داخل الملعب وليس بانسحابه، رغم أن عدم خوض المباراة يمنح لاعبي فريقي فرصة أكبر للحصول على قسط من الراحة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف المدير الفني قائلًا:" لا أريد الحديث كثيرًا عن انسحاب الأهلي في مباراة القمة الأخيرة، لدينا ما هو أهم في الوقت الحالي ومواجهة صعبة أمام منافس قوي في كأس مصر، نسعى لتحقيق الفوز فيها والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة".

وكشف جوزيه بيسيرو عن استمرار غياب ناصر منسي ومحمود جهاد ثنائي الفريق عن مواجهة سموحة، موضحًا أنه يتم تجهيزهما للمباريات المُقبلة، وبالتالي يخوض الفريق مواجهة سموحة بنفس قائمة مباراة القمة الأخيرة بشكل كبير.

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا:" قد ألجأ في بعض الأوقات للتدوير بين اللاعبين، ولكن هذا لا يعتمد على كون المباراة في بطولة الدوري أو الكأس، لأن هدفي دائمًا هو الدفع بأفضل 11 لاعبًا من حيث الجاهزية لاسيما وأن الفريق يضم عناصر أكثر بكثير مميزين من الناحية الفنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء غدًا السبت في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، على ستاد القاهرة الدولي.