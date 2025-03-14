إزالة 41 حالة تعد بنطاق أسوان وكوم أمبو ودراو

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة بالمرحلة الثانية من الموجه الـ 25 لإزالة التعديات ، والتى تستمر حتى 28 مارس الجارى .

إزالة 41 حالة تعدى بنطاق مدن أسوان وكوم أمبو ودراو

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .

إزالة 41 حالة تعدى بمساحة 18 ألف و 203 م2

وإستهدفت المرحلة الثانية إزالة 41 حالة تعدى بمساحة 18 ألف و 203 م2 حتى الآن بمختلف المدن والمراكز .

وأوضح محافظ أسوان بأنه يتم إداراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجه فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف ، والإشراف المتواصل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لـ 4 حالات تعدى بمساحة 2000 م2 بنطاق منطقة المحمودية ، وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورئيس حى جنوب والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة طه حسين بإزالة لحالة تعدى بقرية فطيرة بمساحة 3210 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بإزالة 9 حالات تعدى على أراضى زراعية بمساحة 6125 م2 ، وذلك بالتعاون مع حماية الأراضى ، وتم إتخاذ اللازم حيال المخالفين .

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