إزالة 41 حالة تعد بنطاق أسوان وكوم أمبو ودراو

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة بالمرحلة الثانية من الموجه الـ 25 لإزالة التعديات ، والتى تستمر حتى 28 مارس الجارى .
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .
إزالة 41 حالة تعدى بمساحة 18 ألف و 203 م2
وإستهدفت المرحلة الثانية إزالة 41 حالة تعدى بمساحة 18 ألف و 203 م2 حتى الآن بمختلف المدن والمراكز .
وأوضح محافظ أسوان بأنه يتم إداراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجه فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف ، والإشراف المتواصل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .
وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لـ 4 حالات تعدى بمساحة 2000 م2 بنطاق منطقة المحمودية ، وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورئيس حى جنوب والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة طه حسين بإزالة لحالة تعدى بقرية فطيرة بمساحة 3210 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .
وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بإزالة 9 حالات تعدى على أراضى زراعية بمساحة 6125 م2 ، وذلك بالتعاون مع حماية الأراضى ، وتم إتخاذ اللازم حيال المخالفين .