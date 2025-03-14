رمضان يعني.. بوجي وطمطم بعد أذان المغرب مباشرة

“بطنى بتوجعنى يا طمطم آه يا بطنى.. حرمت املاها قوي تاني اه يا بطني.. حرمت أظلت اه يا بطني حرمت اظلت من غير ما مضغ بسناني آه آه يا بطني.. حرمت يا بوجي حرمت.. حرمت ترمرم حرمت”.

عبارات لا تزال محفورة في ذاكرة جيل بأكمله، جيل نشأ وتربى على العديد من السلوكيات الجميلة من خلال مغامرات المسلسل الكرتوني "بوجي وطمطم"، الذي كان يتم عرضه مباشرة عقب أذان المغرب في رمضان على شاشة التلفزيون المصري، في توقيت محدد لا يتغير.

كان جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال يحرصون على تجهيز كل شيء على مائدة الإفطار حتى لا يضطر أحدهم الذهاب لإحضار شىء من المطبخ و"يفوته" جزء من بوجى وطمطم ولو لثانية.

بوجى وطمطم مش ممكن رمضان كان يبقى رمضان من غيره فهو رحلة كفاح ونجاح لرحمى مع تاريخ فن العرائس الذى بدأه مع عروسته الشهيرة "بقلظ" فى برنامج كسر الدنيا وكانت بتقدمه الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم وبعدها قرر رحمى إنه يقدم عرضا كاملا للعرائس بشكل جديد على المشاهد من خلال يونس شلبى وهالة فاخر لتتحقق أيقونة "بوجى وطمطم".

وزادت شعبيته عاما بعد عام ولم تقتصر مشاهدته على الصغار فقط بكل كانت كافة الأعمار تحرص على متابعتة بشغف وتصبح مغامرات بوجى وطمطم حديث الأسرة كلها وإفهاته وجمله وشخصياته يرددها الجمهور بالشارع المصرى وينتظرون كل عام مغامرة جديدة لأبطال "بوجي وطمطم والقريب من القلب عم شكشك".

"بوجى وطمطم" من إنتاج قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون وتأليف وإخراج الراحل رحمى الذى كان له الفضل في ارتباط الطفل المصري بعروسة مصرية خالصة من البيئة المصرية الأصيلة مما كان له أكبر الأثر في مواجهة الثقافات الغربية وأول إنتاج للعمل كان رمضان 1983.

وتوالت الأجزاء لتصل الى 18 موسما رمضانيا منها: بوجي وطمطم في رمضان والفيل الجميل ومحطة فلافيلو وحكايات مع بوجي وطمطم والفانوس السحرى وبوجي وطمطم وأسرار جحا وحبيبتى اسمها مصر وأولاد القمر ورشيد.

أبطال المسلسل "بوجي" جسده يونس شلبي، شخصية طيبة لكنه متسرع، و"طمطم "الفنانة هالة فاخر، رمز للكمال الأخلاقي والانفعالي وقامت بدور طماطم الصغيرة الفنانة تغريد العصفورى، وقدم عم شكشك العجوز: رأفت فهيم، وكان رجلا عجوزا يجلس دائما على الشباك في بيته في الدور الأرضي وليس له هم سوى متابعة الناس وأخبارهم هو ووالده محب الزبادي (أو الشبادي كما ينطقها).

وجسد والد شكشك الفنان رضا الجمال أما زيكا فهو الفنان ماهر سليم وزيكو الشهير جسده الرائع سيد عزمي وست الكل الشهيرة بطنط شفيقة ومرمر فقدمته القديرة إنعام سالوسة، وزيزي كانت الفنانة سلوى محمد علي، وظهر خلال المسلسل الكرتونى شخصيات حقيقية وهم: محمد الشرقاوي وجسد شخصية "زقلط" وحسن مصطفى فى دور "عم حسن" معوض إسماعيل وعلاء مرسي فى شخصية "موزة" ومحمد جبريل فى دور "هاني".

وقد تم عرض المسلسل لآخر مرة عام 2009 حيث تم عمل جزء جديد بأبطال جدد وجسد دور بوجى بدلاً من الراحل يونس شلبي الممثل الشاب محمد شاهين وقدمت طمطم الممثلة الشابة إيمى سمير غانم بدلا من هالة فاخر، وقد تم الاتفاق على تسمية الجزء الجديد من المسلسل "بوجى وطمطم والكنز المفقود"، وتولى إخراج العمل نجل المخرج الراحل رحمي.