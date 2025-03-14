المحترفون في مواجهة التحديات.. مواجهات نارية تنتظر شريف وحجازي وعبد المنعم

تشهد مباريات الجمعة مواجهات قوية بمشاركة عدد من المحترفين المصريين فى مختلف الدوريات، حيث يسعى كل لاعب لإثبات ذاته وقيادة فريقه لتحقيق نتائج إيجابية.

من دورى روشن السعودى مرورًا بدورى يلو وصولًا إلى الدورى الفرنسي، تتجه الأنظار إلى محمد شريف، طارق حامد، أحمد حجازي، ومحمد عبد المنعم فى لقاءات حاسمة قد يكون لها تأثير كبير على فرقهم فى سباق المراكز.

محمد شريف يقود الهجوم

على ملعب نادى الخليج، يستعد فريق الخليج لمواجهة الوحدة ضمن منافسات الأسبوع الـ٢٥ من دورى روشن السعودي. ويدخل الخليج اللقاء وهو فى المركز الـ١١، بينما يعانى الوحدة فى المركز الـ١٨ ويأمل فى تحسين موقفه.

يقود الهجوم النجم المصرى محمد شريف، الذى يسعى لمواصلة التألق وقيادة فريقه لتحقيق الفوز، خاصة أن الخليج انتصر فى مباراة الذهاب بنتيجة ٣-١.

طارق حامد فى معركة الوسط

فى مباراة قوية على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يلتقى ضمك والقادسية، ضمك يحتل المركز الـ١٣، والقادسية فى المركز ٣.

النجم المصرى طارق حامد يشكل عنصرًا أساسيًا فى وسط ملعب ضمك قبل تعرضه للإصابة مطلع الموسم الجاري، ويأمل في الظهور مجددًا في تشكيل المدرب البرتغالي نونو ألميدا، والثأر من خسارة الذهاب ١-٢.

أحمد حجازي صمام الأمان

فى دورى يلو السعودي، يواجه نيوم نظيره الجبلين فى مباراة يسعى خلالها أحمد حجازي إلى قيادة دفاع فريقه نحو تحقيق فوز مهم بعد خسارة الذهاب ٠-١.

مشاركة حجازي مع نيوم تمثل دفعة قوية لفريقه، وسيكون له دور كبير فى تحقيق نتيجة إيجابية.

محمد عبد المنعم يبحث عن فرصة

فى الدورى الفرنسي، يحل أوكسير ضيفًا على نيس فى لقاء قوى على ملعب أليانز ريفييرا. المصرى محمد عبد المنعم يسعى للعودة للمشاركة بعد غيابه عن التشكيلة الأساسية فى الفترة الأخيرة، ويأمل فى استغلال الفرصة إذا سنحت له للظهور وإثبات جدارته فى هذا المستوى الكبير، خصوصًا أن فريقه يسعى للثأر من خسارة الذهاب ١-٢.

مع صافرة نهاية هذه المواجهات، ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة للمحترفين المصريين فى مسيرتهم مع أنديتهم. سواء كان التألق فى تسجيل الأهداف، تقديم أداء دفاعى مميز، أو السيطرة على وسط الملعب، فإن هذه المباريات ستكون فرصة لإثبات جدارتهم وتعزيز مكانتهم فى الفرق التى يمثلونها. الجماهير المصرية تترقب بشغف أداء نجومها فى هذه المحطات الحاسمة.