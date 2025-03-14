افتتاح المسجد الكبير في التوفيقية بدمياط

أناب الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، لإفتتاح المسجد الكبير بقرية التوفيقية بمركز كفر سعد، وذلك بحضور النائب محمد الحصى والنائب حسن عبد الوهاب عضوا مجلس النواب و النائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ و فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف و محمد الشبراوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

وبدأت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى مدير مديرية الاوقاف خطبة الجمعة التى جاءت بعنوان " والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم " .

وأعلنت الاوقاف عن افتتاح أيضًا مسجد عزبة جلال بمركز الزرقا، حيث يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف تحت قيادة فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، لعمارة بيوت الله وبرعاية محافظ دمياط، حيث شهدت الفترة الأخيرة افتتاح عدد كبير من المساجد بمناطق مختلفة بالمحافظة.

افتتح الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دمياط مسجد الشهداء بكفر المنازلة التابعة لكفر سعد في دمياط بعد إحلاله وتجديده في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية في عمارة بيوت الله تعالى مبنى ومعنى فقد تم اليوم الجمعة افتتاح مسجد الشهداء بكفر المنازلة في كفر سعد ، بمديرية أوقاف دمياط بعد إحلاله وتجديده ، وذلك برعاية الدكتور اسامه السيد الأزهرى وزير الاوقاف.

وأناب وزير الأوقاف الأوقاف الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط وحضر نائبا عن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اللواء عبد الله عاشور حسن السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط.

وحضر كلا من محمد الشبراوى رئيس مجلس مركز ومدينة كفر سعد والنواب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ حيث حضر كلا من النائب حسن عبد الوهاب والنائب أحمد البلشى ومن القيادات الدينية الشيخ هانى عبده عبد الفتاح مدير إدارة أوقاف كفر سعد .

واكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة اوقاف دمياط ان المساجد في محافظة دمياط أصبحت مكتظة بالمصلين وقررت مديرية اوقاف دمياط تنفيذ برنامج ديني وتوعوي من مجموعة من الشيوخ والواعظين خلال شهر رمضان المبارك .

