كشف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن موافقة الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على طلب محافظ أسوان الخاص بزيادة الإعتماد المالى لعمل عدد 2 باب لكل منزل دون إضافة أى تقسيمات داخلية بالنسبة للمنازل الجارى تنفيذها ، والتى لم تقم بصب السقف لها ، مع تنفيذ باب ثانى أيضاً للمنازل التى تم صب سقف لها طبقاً للمطالب المقدمة من المواطنين ذو الصفة الرسمية بهذه المنازل ، ووفقاً لإستمارة حصر المنازل المحددة من قبل المحافظة .

وزير الإسكان يوافق على عمل 2 باب لكل منزل بإسكان المغتربين بنصر النوبة

مشروع إعادة تأهيل وإحلال وتجديد مساكن المغتربين بقرى مركز نصر النوبة

جاء ذلك من أجل تحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى لأصحاب المنازل المدرجة بمشروع إعادة تأهيل وإحلال وتجديد مساكن المغتربين بقرى مركز نصر النوبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأكد محافظ أسوان بأن ذلك يأتى لتلبية مطالب الأهالى بقرى نصر النوبة وتيسيراً عليهم ، وهو الذى يتكامل مع ما تشهده هذه القرى من تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية كبرى وغير مسبوقة سواء ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو تحيا مصر أو منظومة التأمين الصحى الشامل ، بالإضافة إلى مشروعات الخطة الإستثمارية ، والتى تخدم أكثر من 150 ألف نسمة .

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