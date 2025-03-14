بسكويت النشادر.. خطوات بسيطة لضبط القوام والطعم مثل المحترفين

يُعد بسكويت النشادر واحدًا من أشهر أنواع البسكويت في الوطن العربي، وخاصة في مصر، حيث يُرتبط بمناسبات الأعياد والمناسبات العائلية وخاصة عيد الفطر، ويتميز بقوامه الهش وطعمه اللذيذ الذي يجعله مفضلًا للكبار والصغار، فيما يعتمد نجاح البسكويت على استخدام مكونات دقيقة، وأهمها النشادر، الذي يمنحه قوامًا خفيفًا ومقرمشًا، إلى جانب نكهته الفريدة.

ما هو سر النشادر في البسكويت؟

النشادر، أو بيكربونات الأمونيوم، هو مكون أساسي في هذه الوصفة، حيث يعمل كعامل تخمير، يساعد في انتفاخ العجين أثناء الخبز، مما يمنح البسكويت هشاشته المعروفة، كما أنه يساهم في إعطائه نكهة مميزة تجعله مختلفًا عن الأنواع الأخرى من البسكويت.

مكونات بسكويت النشادر التقليدي

لتحضير بسكويت النشادر بجودة عالية، يتم استخدام المكونات التالية:

1 كيلو دقيق أبيض (منخول جيدًا لضمان قوام ناعم).

(منخول جيدًا لضمان قوام ناعم). 250 جرام زبدة أو سمن (لإعطاء نكهة غنية).

(لإعطاء نكهة غنية). 200 جرام سكر بودرة (لإضافة مذاق متوازن).

(لإضافة مذاق متوازن). 2 بيضة (لتحسين القوام وإضفاء لون ذهبي).

(لتحسين القوام وإضفاء لون ذهبي). ملعقة صغيرة فانيليا (لإزالة أي نكهة غير مرغوبة من البيض).

(لإزالة أي نكهة غير مرغوبة من البيض). ملعقة كبيرة نشادر (لتحقيق التخمير المطلوب).

(لتحقيق التخمير المطلوب). ملعقة صغيرة بيكنج بودر (لمزيد من الهشاشة).

(لمزيد من الهشاشة). ¼ كوب حليب دافئ (لتعديل قوام العجين حسب الحاجة).

خطوات تصنيع بسكويت النشادر

تحضير العجينة

يُخفق السمن أو الزبدة مع السكر البودرة جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا وخفيفًا.

يُضاف البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس الخليط تمامًا.

إضافة النشادر والبيكنج بودر

يُذاب النشادر في الحليب الدافئ، ثم يُضاف إلى الخليط مع التقليب الجيد.

يُخلط الدقيق مع البيكنج بودر، ثم يُضاف تدريجيًا إلى الخليط حتى تتكون عجينة طرية وسهلة التشكيل.

تشكيل البسكويت

يُوضع العجين في ماكينة البسكويت أو يُستخدم كيس حلواني بفوهة مناسبة لصنع أشكال طولية أو دائرية.

يُرص البسكويت في صينية مدهونة بالقليل من الزيت أو مغطاة بورق زبدة.

الخبز في الفرن

يُسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

تُخبز الصينية لمدة 10-12 دقيقة حتى يكتسب البسكويت لونًا ذهبيًا فاتحًا.

حتى يكتسب البسكويت لونًا ذهبيًا فاتحًا. يُترك ليبرد تمامًا قبل التقديم لضمان قوام مقرمش وهش.

ضبط جودة بسكويت النشادر في المصانع

في المصانع، يتم تصنيع بسكويت النشادر وفق معايير دقيقة تضمن الحفاظ على جودته ونكهته المميزة، حيث:

يتم استخدام معدات خلط وخبز صناعية لضمان تجانس المكونات.

لضمان تجانس المكونات. يتم قياس نسبة النشادر بدقة، حيث إن زيادته قد تؤدي إلى نكهة نفاذة غير مرغوبة.

بدقة، حيث إن زيادته قد تؤدي إلى نكهة نفاذة غير مرغوبة. تُستخدم أفران ذات درجات حرارة دقيقة لضمان خبز متساوٍ دون احتراق.

تخزين بسكويت النشادر للحفاظ على جودته