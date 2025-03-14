محافظ الجيزة: قوافل علاجية شاملة في المناطق النائية

تواصل محافظة الجيزة، جهودها بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين عبر تنظيم القوافل العلاجية الشاملة في مختلف مراكز وقرى المحافظة والمناطق النائية.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن القوافل العلاجية تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢٥ تم تنفيذ ١٢ قافلة طبية من خلال مديرية الشؤون الصحية، حيث استقبلت القوافل ١١٨٧٤ مواطنًا، وقدمت لهم خدمات طبية متنوعة مما يعكس الأهمية الكبيرة للقوافل العلاجية في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد النجار، استمرار دعم المحافظة لهذه القوافل وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد منها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين مع التركيز على المناطق النائية والأولى بالرعاية.

كما ثمن المحافظ جهود الفرق الطبية العاملة في هذه القوافل ودورهم في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، مشددًا على أهمية التوسع في هذه القوافل لضمان وصول الخدمات الصحية لجميع الفئات في مختلف أنحاء المحافظة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشؤون الصحية أن القوافل قامت بإجراء الفحوصات المعملية بواقع ٢٨١٥ تحليلًا بالإضافة إلى إحالة الحالات الحرجة التي تتطلب متابعة متقدمة إلى المستشفيات المختصة، بمعدل ١٠٠ حالة إحالة خلال شهرين، وإجراء الأشعة للمرضى و الفحوصات الإضافية، وتقديم خدمات التثقيف الصحي لرفع الوعي الصحي بين المواطنين.