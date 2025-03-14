نائب محافظ الأقصر يشارك أعضاء مبادرة ظواهر بـ"مباراة كرة قدم".. صور

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، الشباب المتطوعين بمبادرة ظواهر فى لعب مباراة كرة قدم، مستعرضًا مهاراته في اللعبة، وذلك على هامش لقائه مع نحو 100 متطوع من شباب مبادرة "ظواهر" بنادى الأقصر الرياضي، بحضور صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفى ختام اللقاء سلم الفريق الفائز كأس البطولة.

نائب محافظ الأقصر

وقدم أبوزيد، شكره للشباب المتطوعين على مجهودهم فى التطوع بالمبادرة خلال الخمسة أشهر الماضية، كما أثنى على كافة فاعليات المبادرة التى تهدف للقضاء على كافة السلبيات، كما أشاد بجهود المبادرة فى الكشف عن مواهب فنية جديدة وإتاحة الفرصة لهم من خلال تقديمهم فى حفلات فنية أسبوعية.

نائب محافظ الأقصر يؤكد على أهمية الاستماع للشباب ومشاركتهم في صنع القرار

وأكد نائب محافظ الأقصر، على أهمية الاستماع للشباب ومشاركتهم في صنع القرار، وضرورة توفير التعليم الجيد وفرص العمل المستدامة للشباب، كما تناول اللقاء أيضًا مفهوم التضامن مع الشباب، وأهمية أن تُراعى مصالح الأجيال المقبلة فى كافة المجالات.

وخلال اللقاء، استمع نائب محافظ الأقصر إلى شباب المبادرة، وناقشوه فى بعض الظواهر المتواجدة بالشارع الأقصري، وكيفية إيجاد حلول جذرية لها، ووعدهم بتذليل كافة العقبات التى تواجههم، منوهًا إلى مساعدتهم فى الاشتراك فى حزمة من البرامج التدريبية لمعرفة احتياجات سوق العمل وتدريب مهاراتهم وصقلها ليكونوا جاهزين للعمل الأهلي والوظيفي.

جدير بالذكر أن مبادرة "ظواهر" لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية والارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واع يساهم فى بناء المجتمع وتطويره، بمشاركة العديد من الجهات لدعم المبادرة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.

نائب محافظ الأقصر يشارك في مباراة كرة قدم (16)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مباراة كرة قدم (15)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مباراة كرة قدم (14)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مباراة كرة قدم (13)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مباراة كرة قدم (12)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مباراة كرة قدم (11)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مباراة كرة قدم (10)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مباراة كرة قدم (9)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مباراة كرة قدم (8)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مباراة كرة قدم (7)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مباراة كرة قدم (6)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مباراة كرة قدم (5)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مباراة كرة قدم (4)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مباراة كرة قدم (3)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مباراة كرة قدم (2)