"العزاوي": زيارة اسعد الشيباني إلى بغداد خطوة مهمة في إنجاح القمة العربية المقابلة

الجمعة 14/مارس/2025 - 03:13 م

قال الدكتور رائد العزاوي ان زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد اليوم الجمعة تاتي كخطوة مهمة لاعادة بناء العلاقات بين البلدين وانطلاقة مهمة لانجاح أعمال قمة بغداد المقرر انعقادها في شهر مايو أيار المقبل، وبين العزاوي في تصريحات لاذاعة الشرق الأوسط

ان الزيارة مهمة جدا للبلدين الذين يسعيان إلى شراكة متعددة ومن بينها مواجهة المخاطر الامنية وضبط الحدود.

واشار العزاوي ان الشيباني سيلتقي بعدد من المسؤولين العراقيين ومن بينهم السيد رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني.

وأوضح العزاوي ان الملف الامني وضبط الحدود اهم ما في جدول زيارة الوزير الشيباني.