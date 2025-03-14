على طريقة "المطرية".. أهالي عين شمس ينظمون أول إفطار جماعي

قرر عدد من أهالي منطقة عين شمس اللحاق بقطار الإفطار الجماعي الذي يقام في عدد من الأحياء المصرية، والذي بدأ بإفطار المطرية الذي أصبح وجهة سنوية لكثير من المشاهير والبلوجرز كل عام

أبناء منطقة عين شمس قرروا عمل إفطار جماعي لأهالي المنطقة ومجاني بالكامل، واستقروا على شارع حافظ الجرابيشي المتفرع من منشية التحرير بعين شمس وذلك مع أذان مغرب اليوم الجمعة ١٤ مارس

أندرو يوسف منسق الإفطار قال: بدأنا في التحضيرات الخاصة لهذا الإفطار منذ شهور وتجمعنا كشباب للمنطقة وقررنا أن يكون الإفطار مجاني بالكامل لأهالي منطقة عين شمس والمكان مفتوح لاستقبال أي شخص يريد مشاركتنا والافطار معنا من اي مكان

وأكد أندرو أنهم بدأوا منذ يومين بتنظيف الشارع ودهان الحوائط ورسم رسومات ووصع الزينة لإضفاء مزيدا من الأجواء الرمضانية، كما اتفقوا على احضار فرق للغناء وتقديم عرض التنورة لتكون ليلة لا تنسى ويتم عملها كل عام ليشعر الجميع مسلمين ومسيحيين بأجواء وفرحة رمضان