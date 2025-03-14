إنهاء صيانة عبّاراتى بنبان 1و2 بأسوان وتشغيلهما خلال اجازة عيد الفطر

فى بشرى سارة لأهالى قرية بنبان بمركز دراو ، كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء أيمن الشريف بمتابعة تجارب التشغيل لعباراتى بنبان ( 1 و 2) حيث تم إجراء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لهما بتكلفة وصلت لنحو 3.2 مليون جنيه بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالإسكندرية ، وذلك بحضور اللجنة المختصة ، وأطقم العبارتين .

إنهاء صيانة عباراتى بنبان 1 و 2 وتشغيلهما خلال عيد الفطر المبارك

رفع الكفاءة لعبارات بنبان ستساهم فى خدمة حوالى 30 ألف نسمة من أهالى القرية

ومن جانبه أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لعبارات بنبان ستساهم فى خدمة حوالى 30 ألف نسمة من أهالى القرية عقب التعويم والتشغيل لها خلال أجازة عيد الفطر المبارك حيث تصل حمولة كل منها إلى 100 طن ، وتستوعب 100 فرد ، ويضمان 2 محرك بحرى قدرة 230 حصان .

ولفت محافظ أسوان إلى أن منظومة تطوير ورفع كفاءة العبارات النيلية لقرى غرب النيل يشهد إهتمام كبير لتحقيق العوائد الإيجابية التى تصب فى صالح المواطنين لتسهيل حركة تنقلهم من الجانب الشرقى إلى الجانب الغربى .

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