مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يلتقى ممثلي منظمات المجتمع المدني بمستشفى طيبة

ترأس الدكتور محمد شعبان مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر، المجلس التنفيذي بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، والذي تضمن الالتقاء بوفد من ممثلي مدينة إسنا في إطار المشاركة المجتمعية والتي تعتبر من أحد أولويات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور احمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الشامل بضرورة التواصل المستمر مع المنتفعين لتقديم خدمات علاجية متميزة تنال رضاء جميع المتعاملين مع المنظومة.

المجلس التنفيذي

واستقبل مستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، اجتماع المجلس التنفيذي المشترك بين كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية بقيادة الدكتور محمد شعبان مدير الفرع، وحضور الدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع، واللواء الدكتور مدحت سعيد مدير مستشفى طيبة التخصصي، وعدد من قيادات ومديري الإدارات بالفرع وممثلي منظمات المجتمع المدني، في جو يسوده الود والاحترام، حيث التقي الوفدين علي هامش الزيارة التفقدية لمستشفى طيبة التخصصي بإسنا.

مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يستمع لآراء الحضور والشكاوي المطروحة من المواطنين

وبحث الطرفان عدد من المقترحات والشكاوي، كما استمع مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر، لآراء الحضور والشكاوي المطروحة من قبل المواطنين، كما تم أيضا توضيح بعض الشكاوى الناتجة عن الوعي الخاطئ لبعض المفاهيم الغير صحيحة مثل الأدوية البديلة والمثيلة، بالإضافة إلي تعريف المفهوم الجديد في تقديم الخدمة الطبية، مشيرًا إلى أن الهيئة تبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات ومتطلبات منتفعي المنظومة بالمحافظة لتخدم ليس فقط محافظة الأقصر بل جنوب الصعيد بالكامل.

وعلي نحو متصل، أكد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، أنه تم أخذ جميع النقاط في الاعتبار مع اتخاذ اللازم وحل المشكلات المطروحة، موضحًا أنه تم تنسيق المجلس التنفيذي في إطار المهام الموكلة لإدارة رضاء المنتفعين تحت إشراف الدكتور كيرلس طلعت مدير إدارة رضاء المنتفعين بإقليم الصعيد.

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