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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مربوحة ضحية حلقة الليلة من برنامج "رامز إيلون مصر"

رحمة أحمد
رحمة أحمد
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تقع الفنانة رحمة أحمد ضحية حلقة الليلة، في برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة "MBC مصر".

برنامج "رامز إيلون مصر" 2025، الذي يُعرض يوميًا بعد المغرب على قناة "MBC مصر"، يواصل جذب الأنظار بمقلب رامز جلال التي تشمل العديد من المشاهير والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وقد شهد البرومو الدعائي للبرنامج ظهور بعض الأسماء الكبيرة التي وقع عليها المقلب، مثل الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب المصري، الفنان أحمد العوضي، الفنانة فيفي عبده، إلهام شاهين، ولاعب الأهلي إمام عاشور، وغيرهم من النجوم والرياضيين.

تقوم فكرة برنامج "رامز إيلون مصر" على إيهام الضيف بالمشاركة في برنامج تلفزيوني لاكتشاف المواهب العلمية يحمل اسم “جولدن تالنت”، ويضم البرنامج لجنة تحكيم تتكون من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور، والفنان رامز جلال، على أن يحل الضيف كعضو رابع في لجنة التحكيم.

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