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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مختار جمعة: الصيام والقرآن شفيعان لصاحبهما يوم القيامة

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
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قال وزير الاوقاف السابق، محمد مختار جمعة، إن رمضان هو شهر القرآن ويقول سبحانه "إنا أنزلناه في ليلة القدر"  ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام، إن القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيام، يقول الصيام رب منعته طعامه وشهوته فشفعني فيه ويقول قرآنه رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. 

وأضاف الدكتور مختار جمعة، في حلقة برنامجه “الصراط المستقيم” على فضائية “TEN”، أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته يقول نبينا "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"، موضحا أن القرآن الكريم هو كلام الله المعجز وعجز أي من البشر القدوم بسورة من مثله، ومن قال به صدق ومن حكم به عدل. 

وتابع الدكتور مختار جمعة، أن فصاحة وبلاغة كتاب الله لا يضاهيها أي بلاغة. 

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