بيراميدز يخشى مفاجآت إنبي في ربع نهائي كأس مصر

يبحث فريق بيراميدز حامل اللقب، بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، عن تخطى عقبة نظيره إنبي في المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي في ربع نهائي كأس مصر.

ويسعى بيراميدز لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل الأخير مع المصري بالدوري، ويتسلح الفريق السماوى بكتيبة اانجوم، وعلى رأسهم إبراهيم عادل ورمضان صبحي ومصطفى فتحي وفيستون ماييلي لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي في حملة الدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل يتطلع فريق إنبي بقيادة مدربه الجديد حمزة الجمل لتحقيق المفاجأة وإقصاء حامل اللقب رغم معاناة الفريق البترولي في الدوري المصري هذا الموسم وصراعه من أجل النجاة من الهبوط.