الركراكي يتجاهل نجوم الدوري المصري في قائمة منتخب المغرب لتصفيات المونديال

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهتي النيجر وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026.

يلتقي منتخب المغرب، النيجر يوم 21 مارس، ثم يواجه تنزانيا يوم 23 من الشهر ذاته، وذلك في إطار منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

وشهدت قائمة منتخب المغرب عدم تواجد أي لاعب من الدوري المصري، خاصة نجوم الأهلي والزمالك وبيراميدز.

واستبعد الركراكي يحيى عطية الله وأشرف بن شرقي وأشرف داري ثلاثي الأهلي، بالإضافة إلى استبعاد لاعبي الزمالك محمود بنتايك وصلاح الدين مصدق، فضلًا عن غياب محمد الشيبي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز.

ويغيب حكيم زياش عن القائمة المنتقل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى صفوف الدحيل القطري، قادمًا من جالطا سراي التركي، في ظل تواجد براهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني ضمن قائمة أسود الأطلس في فترة التوقف الدولي المقبلة.

يتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 9 نقاط، متفوقًا على تنزانيا وصيف الترتيب بفارق 3 نقاط، بينما يأتي منتخب النيجر ثالثًا وفي رصيده 3 نقاط.

قائمة منتخب المغرب لتصفيات كأس العالم 2026

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي بنعبيد.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - عبد الكبير عبقار - نايف أكرد - جواد الياميق - آدم أزنو - جمال حركاس - عمر الهلالي.

خط الوسط: سفيان أمرابط - إسماعيل صيباري - بلال الخنوس - أسامة ترجالين - عز الدين أوناحي - بلال ندير.

وفي الهجوم: براهيم دياز - سفيان رحيمي - أيوب الكعبي - يوسف النصيري - إلياس بن صغير - عبد الصمد الزلزولي - أمين عدلي - أسامة الصحراوي.