حماس توافق على إطلاق سراح جندي إسرائيلي مع 4 جثامين إضافية

أعلنت حركة حماس، أنها وافقت على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، بالإضافة إلى جثامين أربعة من مزدوجي الجنسية.

وأضاف في بيان: مستعدون لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن حماس تبذل جهودًا حثيثة مع الوسطاء في إطار المفاوضات، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي للتنصل من الاتفاق وتأخير تنفيذه.

وأضاف أن الحركة تعمل بشكل جاد مع الوسطاء لضمان إتمام مراحل الاتفاق بنجاح، مع التأكيد على أن محاولات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للتنصل من الاتفاق أو إفشاله لن تنجح.

وشدد القانوع على أن الحركة وافقت على هذه الخطوة من أجل الدفع قدمًا لاستكمال تنفيذ الاتفاق، معربًا عن أملها في أن تفضي نتائج المفاوضات إلى ضمان تنفيذ كل مراحل الاتفاق بشكل كامل.