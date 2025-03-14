استشاري: تناول الطعام بكميات صغيرة ومتوازنة سر الحفاظ على الوزن في رمضان

قالت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، إن الصيام في شهر رمضان أفضل من الصيام المتقطع، حيث يعمل الجسم خلال صيام الـ16 ساعة على استخدام الخلايا الميتة والخلايا الضارة ويحولها إلى مصدر للطاقة، مشيرة إلى أن هذا يساعد الجسم في زيادة معدل حرق الدهون ويتيح له الاستفادة من السوائل الموجودة فيه.

وأضافت «الصيرفي»، خلال لقاء عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن «طريقة الأكل الخاطئة وتناول الحلويات بكميات مفرطة تؤثر على وزن الجسم»، مشيرة إلى أنه من الممكن للإنسان أن يأكل كل ما يشتهيه ولكن بكميات صغيرة جدًا.

وفيما يخص وجبات الإفطار، أوصت بأن شرب اللبن مع التمر أو تناول أي شيء يحتوي على سكريات مع إضافة القرفة أو المسكرات أو الطحينة يساعد في امتصاص السكريات، منوه على ضرورة تناول الإفطار ثم الصلاة، مع أهمية تناول الطعام بشكل متوازن لضمان الحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

