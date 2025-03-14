مفاجآت في قائمة توخيل الأولى مع منتخب إنجلترا

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مباراتي ألبانيا ولاتفيا في تصفيات كأس العالم 2026 خلال شهر مارس الجاري.

وكشف توخيل عن قائمته الأولى مع منتخب إنجلترا، والتي تضم 26 لاعبًا، والتي شهدت مفاجآت كبيرة على مستوى الاختيارات.

واستدعى توخيل لمعسكر منتخب إنجلترا المقبل، لويس سكيلي ظهير أيسر نادي أرسنال للمرة الأولى، رفقة دان بيرن، مدافع نيوكاسل يونايتد.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى استدعاء أكثر من لاعب بشكل مفاجئ لقائمة إنجلترا، أبرزهم: ماركوس راشفورد المعار من مانشستر يونايتد إلى أستون فيلا، وجوردان هيندرسون لاعب آياكس الهولندي، وريس جيمس العائد من الإصابة مع تشيلسي.

قائمة منتخب إنجلترا لتصفيات كأس العالم 2026

حراس المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسديل (ساوثهامبتون)، جيمس ترافورد (بيرنلي).

خط الدفاع: دان بيرن (نيوكاسل يونايتد)، ليفي كولويل (تشيلسي)، مارك جيهي (كريستال بالاس)، ريس جيمس (تشيلسي)، إزري كونسا (أستون فيلا)، لويس سكيلي (أرسنال)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل يونايتد)، جاريل كوانساه (ليفربول)، كايل والكر (ميلان الإيطالي).

خط الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد الإسباني)، إيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس)، جوردان هندرسون (آياكس الهولندي)، كورتيس جونز (ليفربول)، كول بالمر (تشيلسي)، ديكلان رايس (أرسنال)، مورجان روجرز (أستون فيلا).

وفي الهجوم: جارود بوين (وست هام يونايتد)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد)، هاري كين (بايرن ميونخ الألماني)، ماركوس راشفورد (أستون فيلا)، دومينيك سولانكي (توتنهام).