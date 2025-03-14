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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"المواهب الروحية في الرسائل البولسية" في رسالة ماچستير بإكليريكية الأنبا رويس

الكلية الإكليريكية
الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس
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نوقشت بقسم اللاهوت بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، الرسالة المقدمة من الباحث القس توماس منير راغب للحصول على درجة الماچستير وموضوعها "بعض المواهب الروحية في الرسائل البولسية".

تكونت لجنة المناقشة من:

 أ.د الأنبا مكاري الأسقف العام ووكيل الكليةالإكليريكية، رئيسًا ومشرفًا.

أ.د.د.د. رشدي واصف عضوًا مناقشًا.

أ.د. القمص بنيامين المحرقي، عضوًا مناقشًا.

أ.د. القس ماركوس ناشد عضوًا مناقشًا.

وفي ختام المناقشة منحت اللجنة الباحث درجة الماچستير بتقدير جيد جدًا.

حضر مناقشة الرسالة نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، وعدد من الآباء الكهنة والباحثين.

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