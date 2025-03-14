سيطرة كتالونية على قائمة منتخب إسبانيا لمباراتي هولندا بدوري الأمم الأوروبية

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مباراتي هولندا في دوري الأمم الأوروبية.

يواجه منتخب إسبانيا هولندا في مباراتين، الأولى يوم الخميس 20 مارس 2025، والثانية يوم الأحد 23 من الشهر ذاته، وذلك في الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت قائمة منتخب إسبانيا لفترة التوقف الدولي المقبلة سيطرة كتالونية، حيث تواجد 7 لاعبين من برشلونة، في ظل وجود لاعب وحيد من ريال مدريد.

وضمت قائمة المنتخب الإسباني، كل من، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، مارك كاسادو، بيدري جونزاليس، داني أولمو، لامين يامال، وفيران توريس من الفريق الكتالوني، بينما يتواجد راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد وحيدًا من الملكي ضمن قائمة لاروخا.

قائمة منتخب إسبانيا لمواجهتي هولندا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: دافيد رايا (أرسنال)، أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد).

خط الدفاع: أوسكار مينجويزا (سيلتا فيجو)، بيدرو بورو (توتنهام الإنجليزي)، لو نورماند (أتلتيكو مدريد)، باو كوبارسي (برشلونة)، إينيجو مارتينيز (برشلونة)، مارك كوكوريلا (تشيلسي الإنجليزي)، راؤول أسينسيو (ريال مدريد)، أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن الألماني).

خط الوسط: مارتن زوبيمندي (ريال سوسيداد)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ميكيل ميرينو (أرسنال)، أليكس باينا (فياريال)، مارك كاسادو (برشلونة)، بيدري جونزاليس (برشلونة)، داني أولمو (برشلونة).

وفي الهجوم: لامين يامال (برشلونة)، فيران توريس (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، يريمي بينو (فياريال)، أيوزي بيريز (فياريال)، ميكل أويارزابال (ريال سوسيداد)، براين سرقسطة (ريال سوسيداد)، ألفارو موراتا (جالطا سراي التركي)، سامو أوموروديون (بورتو البرتغالي).