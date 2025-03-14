بوادر تسوية في أوكرانيا.. بوتين وترامب يقتربان من اتفاق لوقف إطلاق النار

أعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وسط مؤشرات على إمكانية التوصل إلى تسوية مؤقتة للصراع في أوكرانيا. وأشار المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إلى وجود "تفاؤل حذر" بشأن تطورات الموقف، بحسب ما نقلت وكالة ريا نوفوستي.

اتصال مرتقب بين بوتين وترامب

أكد بيسكوف أن موعد المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي سيتم تحديده بعد أن ينقل ويتكوف رسالة بوتين إلى البيت الأبيض. وأضاف:

"بعد أن يطلع ستيف ويتكوف ترامب على جميع التفاصيل التي حصل عليها من موسكو، سنقرر حينها موعد الاتصال بين الرئيسين".

وأشار إلى أن موسكو وواشنطن تدركان أهمية الحوار المباشر، لافتاً إلى أن بوتين يتفق مع ترامب بشأن ضرورة تسوية الأزمة الأوكرانية، لكنه طرح أسئلة تحتاج إلى إجابات مشتركة قبل اتخاذ أي خطوة.

أثارت تقارير أمريكية جدلاً حول استبعاد المبعوث الأمريكي لأوكرانيا وروسيا، كيث كيلوج، من المحادثات مع موسكو، وهو ما اعتبره بيسكوف "شأناً داخلياً يخص الولايات المتحدة".

لكن شبكة NBC NEWS نقلت عن مسؤولين أمريكيين وروس أن الكرملين أبلغ واشنطن برفضه مشاركة كيلوج في المفاوضات، معتبرًا أنه "منحاز لأوكرانيا". كما أشارت إلى أن كيلوج غاب "بشكل مريب" عن المحادثات الروسية-الأمريكية في الرياض، وكذلك المباحثات التي عقدت بين واشنطن وكييف في جدة، رغم أن الملف يقع ضمن اختصاصه.