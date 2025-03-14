وحدات تكافؤ الفرص تُنظم 8 ندوات دينية وتوعوية وثقافية

قامت وحدات تكافؤ الفرص الموجودة بمراكز المدن والوحدات المحلية بنطاق محافظة الشرقية بتنظيم 8 ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال خلال النصف الأول من شهر مارس الجارى، أستهدفت السيدات، تناولت العديد من الموضوعات التي تهم الأسرة المصرية، ومخاطر الزواج المبكر - الترابط.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشدداً على ضرورة تنظيم العديد من الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة بإعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها إحتياجًا للتوعية والرعاية.

وأوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أنه خلال النصف الأول من شهر مارس الجارى كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بنطاق المحافظة حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة بعنوان "فضل الصيام على الإنسان" وذلك بالتنسيق مع المكتبة الثقافية بسنهوت ومنطقة وعظ الشرقية .

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ست ندوات بعنوان "المخاطر الإلكترونية وطرق التصدى لها" وذلك بمدرسة فاقوس الثانوية التجارية بنات.

و"مراحل الصحة الإنجابية ومخاطر الزواج المبكر" وذلك بمدرسة فاقوس الثانوية الزراعية بنات وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارة الصحية بمركز فاقوس.

و"الترابط الأسرى" و"خطورة التنمر وتأثيرة على المجتمع" و" فضائل شهر رمضان" و"العادات الغذائية السليمة فى شهر رمضان"، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأوقاف بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ههيا بتنظيم ندوة بعنوان "الصحة الإنجابية" وذلك بالوحدة المحلية بالعلاقمة بالتنسيق مع الإدارة الصحية.