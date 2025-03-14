الكنيسة الإنجيلية تحتفي بالأم المثالية وتُنظم سحورًا رمضانيًّا الخميس المقبل

تنظم الكنيسة الإنجيلية المشيخية في المقطم، حفل تكريم الام المثالية وسحورا رمضانيا، برعاية وحضور الدكتورالقس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس نادي لبيب رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي وراعي الكنيسة، وذلك يوم الخميس 20 مارس الساعة التاسعة مساء بمقر الكنيسة .

وتتضمن الاحتفالية مجموعة من الاغاني الروحية ويقدمها فريق ترانيم الحياة الأفضل، كما يشارك بالبرنامج ايضا الشاعر هشام الجخ .

ومن المقرر أن يشارك بحضور الحفل نخبة من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية، بالإضافة إلى عدد كبير من المفكرين والمثقفين والكتاب والصحفيين، إلى جانب نجوم الفن والرياضة والإذاعة والتلفزيون.