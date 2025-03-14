محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات مديرية الشباب والرياضة في تنفيذ مبادرة "يوم الخير"

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية الدور الحيوي والهام الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة في تنفيذ المبادرة ‏الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات الرياضية والصحية والاجتماعية.

أشاد المحافظ بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تحت عنوان ( يوم الخير ) لتوزيع ملابس وأحذية علي الأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة كونها مسئولية مجتمعية ووطنية، وتمثل صورة من صور التكافل الإجتماعي بين أفراد الوطن الواحد لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم .

واشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة بتنفيذ فعاليات من مبادرة " يوم الخير " ، لتوزيع الملابس والأحذية علي الأسر الأكثر إحتياجا، من خلال أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب المحافظة وذلك بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك .

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام مركز شباب الزهور التابع لإدارة شباب العاشر من رمضان بتنظيم معرض خيري لتوزيع عدد كبير من الملابس والأحذية علي المستفيدين بالمجان، لافتاً إلى أن مبادرة الخير تأتي في ضوء تفعيل الدور المجتمعي لمديرية الشباب والرياضة بالشرقية وفي إطار تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية تؤدي أهدافها ورسالتها من خلال إستغلال كافة الموارد المتاحة بمراكز الشباب لاستقبال الموطنين و الإشراف على عمليات تجميع الملابس والأحذية وإعادة تجهيزها للتسليم.