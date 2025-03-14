رسميًا.. محمد صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي ويحقق إنجازًا تاريخيًا

توج النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، اليوم الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير الماضي.

وحصد محمد صلاح جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، بعد تألقه اللافت خلال مباريات فبراير الماضي، حيث سجل 6 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى في 6 مباريات شارك فيها.

وتفوق صلاح في سباق جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر فبراير 2025، على زميله دومينيك سوبوسلاي، وجان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، وبيتو (إيفرتون)، ويانكوبا مينته (برايتون)، ودجيد سبينس (توتنهام).

محمد صلاح مع جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا

وبهذا التتويج، عادل محمد صلاح الرقم التاريخي المسجل باسم سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي السابق، وهاري كين، مهاجم توتنهام السابق، كأكثر اللاعبين فوزًا بالجائزة برصيد 7 مرات لكل منهم.

وتعد هذه الجائزة هي الثانية للنجم المصري بتتويجه بجائزة لاعب الشهر هذا الموسم، بعدما حققها في نوفمبر الماضي، ويحتاج النجم المصري للفوز بالجائزة مرة واحدة أخرى هذا الموسم لكسر رقمي أجويرو وكين، وكذلك معادلة رقمه الأفضل في موسم 2017-2018، حين توج بالجائزة 3 مرات وفاز بجائزة لاعب الموسم في ذلك الوقت.

ويأتي تتويج محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر بعد أيام قليلة من فوزه بجائزة رابطة المحترفين عن شهر فبراير، ليجمع بين الجائزتين.