كلية التمريض تتوج بلقب الموسم الخامس لبطولة عباقرة الكليات بجامعة قناة السويس

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، فريق كلية التمريض على تتويجه بلقب الموسم الخامس لبطولة عباقرة الكليات، مشيدا بأداء الطلاب المتميز وروح المنافسة القوية التي شهدتها البطولة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه المسابقات تعكس حرص الجامعة على تنمية المهارات الفكرية والثقافية لطلابها، وتعزيز روح التنافس البناء بينهم.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن تقديره للمستوى الأكاديمي والمعرفي الذي أظهره الطلاب المشاركون، لافتاً إلى أن الجامعة تواصل دعم الأنشطة الطلابية التي تساهم في تنمية قدراتهم الفكرية والثقافية.

جاءت البطولة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية ، والدكتورة ندى محمد كمال مستشار اللجنة الثقافية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة مروة عدلي، مدير إدارة النشاط الثقافي.

شهدت البطولة، التي نظمها اتحاد طلاب الجامعة تحت إشراف اللجنة الثقافية، مشاركة 16 كلية منذ بداية دور المجموعات، حيث تأهلت 8 كليات إلى دور ربع النهائي، وهي:

كلية التمريض، كلية الحاسبات والمعلومات، كلية العلوم، كلية الآداب، كلية الطب البيطري، كلية الزراعة، كلية طب الأسنان، وكلية الهندسة.

ثم تأهلت أربع كليات إلى نصف النهائي، وهي:

كلية التمريض، كلية الحاسبات والمعلومات، كلية العلوم، وكلية الطب البيطري. وأسفرت مباراة تحديد المركز الثالث عن فوز كلية العلوم على كلية الطب البيطري.

أما النهائي، فجمع بين فريق كلية التمريض وفريق كلية الحاسبات والمعلومات، حيث تمكن فريق التمريض من تحقيق الفوز والتتويج باللقب بعد مباراة حماسية شهدت تنافسًا قويًا بين الفريقين.

وعقب انتهاء البطولة، أُقيمت مباراة خاصة لاختيار أفضل لاعب في البطولة، حيث فاز بها الطالب عبد الرحمن منصور من فريق كلية الطب البشري، تقديرا لأدائه المتميز خلال المنافسات.

كما تم تنظيم البطولة بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، بقيادة الطالب محمد محمود، رئيس الاتحاد، والطالب عبد الله حمدي، نائب رئيس الاتحاد، والطالب محمد علي عبد الشافي، أمين اللجنة الثقافية.

حضر المنافسات الختامية وتوج الفائزين الدكتورة ندى محمد كمال، مستشار اللجنة الثقافية، التي أشادت بجهود الطلاب في تقديم أداء متميز يعكس مدى حرص الجامعة على دعم الأنشطة الثقافية والمعرفية.