4220 جنيهًا للجرام.. أسعار الذهب في مصر عند أعلى مستوياتها في التاريخ

ارتفع سعر الذهب المحلي، ليسجل مستوى تاريخي جديد بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي إلى مستويات قياسية جديدة، حيث يعتمد الذهب المحلي في تسعيره حالياً على سعر أونصة الذهب العالمي بشكل أساسي في ظل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه شبه المستقر في تحركاته حالياً.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 4210 جنيهات للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند مستوى تاريخي عند 4220 جنيها للجرام، وذلك بعد أن ارتفع السعر يوم أمس بمقدار 50 جنيها ليغلق عند المستوى 4210 جنيهات للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 4160 جنيها للجرام.

وتراقب الأسواق حركة الذهب خلال آخر جلسات الأسبوع لمعرفة قدرة الذهب على الاستمرار في التداول فوق المستوى 4200 جنيه للجرام وهل سيغلق تداولات الأسبوع فوق هذا المستوى أم سيلجأ إلى تصحيح سلبي.

في الغالب ستعتمد التحركات للذهب المحلي على حركة الذهب العالمي خلال آخر جلسات تداولات الأسبوع، وذلك في ظل اعتماد الذهب المحلي بشكل أساسي على حركة الذهب العالمي في ظل الحركة شبه المستقرة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، وفق جولد بيليون.

توقعات أسعار الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد خلال تداولات اليوم الجمعة مدعوما باستمرار عدم اليقين في الأسواق المالية بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ارتفع سعر الذهب في مصر وسجل أعلى مستوى تاريخي مدعوما بالارتفاعات القياسية في الذهب العالمي الأمر الذي تسبب في ارتفاع تسعير الذهب المحلي بشكل أساسي كونه يعتمد على سعر الذهب العالمي حالياً.

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال الأربع جلسات الماضية ليسجل اليوم أعلى مستوى تاريخي عند 2996 دولار للأونصة مقترباً من المستوى النفسي 3000 دولار للأونصة، وتظهر مؤشرات الزخم إلى وصول السعر لمناطق التشبع بالشراء ولكن قد يكون مجال لمزيد من المكاسب اعتماداً على استمرار ضغوط الشراء، و تترقب الأسواق لسعر اغلاق الذهب هذا الأسبوع وهل سيمكن من الوصول للمستوى 3000 دولار للأونصة و الاغلاق فوقه.

أما عن السعر في مصر:

تمكن سعر الذهب المحلي عيار 21 من اختراق أعلى مستوى تاريخي سجله عند 4200 جنيه للجرام ليغلق تداولات الأمس عند 4210 جنيهات للجرام واليوم يستمر في تسجيل مستويات قياسية جديدة عند 4215 جنيها للجرام، وتترقب الأسواق لتحرك الذهب اليوم وهل سيغلق تداول الأسبوع فوق المستوى 4200 جنيه للجرام أم سيشهد تصحيح قبل نهاية الأسبوع.