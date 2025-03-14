أخصائي: التلوث الهوائي يزيد من خطر جفاف العين

أكد الدكتور عامر محمد حجاج، أخصائي طب وجراحة العيون، أن العديد من الأشخاص قد يشعرون بتفاوت في جودة رؤيتهم خلال اليوم، حيث قد يختلف النظر في النهار مقارنة بالمساء، وهذه الأعراض تعتبر من علامات جفاف العين.

وأضاف «حجاج» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن من أبرز أعراض جفاف العين الشعور بالحكة والإحساس بوجود جسم غريب في العين، خاصة عند استخدام الشاشات لفترات طويلة.

وأشار إلى أن الشباب في الوقت الحالي يعانون من جفاف العين بشكل ملحوظ، بينما كان يُعتقد سابقًا أن هذه المشكلة تزداد مع التقدم في العمر، ومع انتشار استخدام الشاشات بكثرة، أصبح الأطفال أيضًا عرضة لهذه المشكلة.

وأوضح أن جفاف العين يمكن أن يُصنف إلى عدة أنواع، حيث قد يكون مرتبطًا بالتغيرات الهرمونية في الجسم، أو نتيجة تناول بعض الأدوية، أو نتيجة الأمراض المناعية، مشيرًا إلى أن الاستخدام المفرط للشاشات الإلكترونية يعد من الأسباب الرئيسية لجفاف العين لدى الشباب، في حين أن العوامل البيئية مثل الهواء الجاف أو التلوث قد تكون أيضًا من العوامل المساهمة في زيادة المشكلة.