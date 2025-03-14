الموجة الـ25.. محافظ المنوفية: إزالة 165 حالة تعدٍ ومتغير مكاني وبناء مخالف

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة 165 حالة تعدٍ ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك منذ انطلاقها في 8 مارس الجاري، جاء ذلك وفق تقرير إدارة الأزمات بالديوان العام.

وأوضح محافظ المنوفية أن الحالات التي تم إزالتها تنوعت بين إزالة 87 حالة تعدي أملاك دولة أخري (مبانى ) علي مساحة 4876 م2 ، وإزالة 58 حالة تعدي أملاك دولة أخري ( زراعة ) علي مساحة 4 أفدنة و 15 قيراطا ، كما تم تنفيذ إزالات فورية لـ 9 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية (خاصة) علي مساحة 529 م2 ، بالإضافة الي تنفيذ إزالة حالة بناء مخالف علي مساحة 100 م2 تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية و إزالة 10 حالات أخري بناء مخالف بدون ترخيص علي مساحة 862 م2 وذلك بنطاق المراكز والمدن.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على استمرار الأجهزة التنفيذية وبالتنسيق مع مختلف جهات الولاية في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة ، وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع مديريات الزراعة والري بتكثيف المرور الميداني بكافة الأحواض بنطاق المحافظة للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة.

جدير بالذكر أن الموجه الــ 25 يتم تنفيذها علي 3 مراحل ، حيث انتهت المرحلة الأولى والتي بدأت في 8 واستمرت حتى 28 فبراير الماضي ، وبدأت المرحلة الثانية في 8 مارس الجاري وتستمر حتى 28 من نفس الشهر ، تليها المرحلة الثالثة في الفترة من 5 وحتي 25 إبريل 2025.