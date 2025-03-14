محافظ بني سويف ينيب رئيس مدينة إهناسيا في افتتاح مسجد قرية منهرو

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز و مدينة إهناسيا، في افتتاح مسجد قرية منهرو ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله، وبمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة "عقب الافتتاح"بمسجد "أحمد رفعت" المقام على مساحة 580 متر "صيانة وتطوير" وبتكلفة 700 ألف جنيه "جهود ذاتية".

وذلك في حضور، أحمد عبد الصمد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، الدكتور علي بدر عضو مجلس النواب أحمد حمدي رئيس قرية العواونه وقيادات ومفتشي إدارة الأوقاف.