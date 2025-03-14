العثور على مقبرة ملكية من عصر الانتقال الثاني في أبيدوس بسوهاج

الجمعة 14/مارس/2025 - 01:08 م

عثرت البعثة الأثرية «المصرية - الأمريكية» العاملة بمحافظة سوهاج والتي تضم علماء أجانب من جامعة بنسلفانيا على مقبرة ملكية من عصر الانتقال الثاني بجبانة «جبل أنوبيس» في أبيدوس، كما عثرت البعثة الأثرية المصرية من المجلس الأعلى للآثار على ورشة كاملة من العصر الروماني لصناعة الفخار بقرية بناويط.

وأفادت مصادر أنّ الإعلان عن هذين الكشفين الجديدين في سوهاج سيعملان ليس فقط على الترويج للتنوع السياحي الذي ينعم به المقصد السياحي المصري وتعريف العالم بصورة أكبر عن الحضارة المصرية العريقة، بل مساعدة الدارسين في أعمالهم البحثية، وإبراز أحد أدوار المجلس الأعلى للآثار كمؤسسة علمية.

وأشارت إلى أنّ الاكتشاف يعكس ما توليه الوزارة من اهتمام للبعثات الأثرية الأجنبية والمصرية على حدٍ سواء بمختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، في الكشف عن المزيد من خبايا وأسرار وتاريخ الحضارة المصرية القديمة.