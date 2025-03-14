سكرتير بني سويف يتفقد أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار شرق النيل بمركز ببا

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، اليوم الجمعة، مخرات السيول بغياضة ووادي فقيرة بمركز ببا شرق النيل، ضمن خطة المحافظة لمتابعة أعمال الحماية من مخاطر السيول، وتكثيف المرور على المجاري المائية، وفي إطار الاستعدادات الدائمة لموسم الأمطار والسيول والأزمات والمواقف الطارئة.

وتابع السكرتير العام المساعد مستجدات الوضع الحالي بتلك المخرات،وذلك للوقوف ميدانياً والتأكد من جاهزيتها لتصريف أية أمطار محتملة والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيطها واتخاذ ما يلزم حيال بعض المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتعمل بالكفاءة المطلوبة، لاستقبال وتصريف مياه الأمطار "حال سقوطها"، وذلك في حضور مسؤولي الأزمات والوحدة المحلية

وشدد السكرتير العام، على توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم لمسؤولى الأجهزة والجهات التنفيذيةالمختصة،بالتعاون والتنسيق التام فيما يتعلق بأعمال تطهير مجرى المخرات ورفع نواتج التطهير وتدبيش وتأهيل بعض الأجزاء التي تحتاج إلى ترميم وصيانة في بعض جوانب المخرات، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المدن والقرى بالمتابعة المستمرة والمرور الميداني على كافة البرابخ والمخرات وإعداد تقارير بصفة أسبوعية مع التنسيق مع القطاعات المختلفة.