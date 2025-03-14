1440 مستفيدًا.. قافلة طبية توفر العلاج المجاني بقرى بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، من خلال إدارة القوافل العلاجية، بالتعاون مع مديرية الصحة، بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار المحافظ إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال مناقشته تقريرًا أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، بشأن القافلة الطبية التي تم تنفيذها بقرية إهوة بمركز بني سويف يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث ضمت القافلة 10 عيادات في 9 تخصصات طبية، شملت (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الرمد، الأسنان، العظام)، مع تطبيق إجراءات وقائية مشددة.

وضمن اجراءات وقائية مشددة تم الكشف على 1440 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 92،معمل طفيليات 38،حالات أشعة عادية 9،استصدار 3 قرارات نفقة دولة،تحويل حالة للمستشفي لاستكمال العلاج ، موجات فوق صوتية 72 حالة.

كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفيةالوقاية من فيروس كورونا،متابعة الحمل،تنظيم الأسرة ،سرطان الثدى،سلامة الغذاء،سوء استخدام الأدوية،الرضاعة الطبيعيةوالتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 301مواطن ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 4156 خدمة.

تجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة ، حيث يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي،طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري،عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات.