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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الكرملين: توافق روسي أمريكي على ضرورة إجراء محادثة بين بوتين وترامب

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
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أكد الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقل عبر ويتكوف معلومات ورسائل إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن تحديد موعد محادثات الرئيسين الروسي والأمريكي سيتم بعد أن يسلم ويتكوف رسالة من بوتين إلى ترامب.

وأضاف الكرملين، ان هناك توافقا روسيا أمريكيا على ضرورة إجراء محادثة بين بوتين وترامب، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

كما تابع الكرملين: “نتفهم مبررات التفاؤل الأمريكي الحذر بشأن التسوية في أوكرانيا بعد تصريحات بوتين.. روسيا تسلمت من الولايات المتحدة معلومات إضافية بشأن الأزمة في أوكرانيا”.

واوضح الكرملين أن موسكو لم تطلب استبعاد المبعوث الأمريكي كيث كيلوج من المحادثات الروسية الأمريكية.

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