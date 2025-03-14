انطلاق الجولة الثالثة من دوري الكرة النسائية

تنطلق مساء اليوم الجمعة، 5 مباريات قوية ضمن منافسات دوري الكرة النسائية.

تتنافس الفرق المتصدرة لجدول الدوري لحسم لقب بطل الدوري للدوري الجاري خلال الجولة الثالثة، وذلك بمشاركة قطبي الكرة المصرية وفريق مسار المتصدر الحالي للدوري.

مباريات دوري الكرة النسائية

وتتضمن الجولة مواجهة فريق الأهلي لنظيره وادي دجلة على ملعب الاهلي بالتجمع، فيما يلتقي زد وفريق المعادي واليخت على ملعب زد بالتجمع الخامس، كما يتنافس الزمالك مع نظيره مودرن سبورت على ملعب المدينة الشبابية بالاسمرات.

كما يواجه المقاولون العرب فريق بيراميدز على ملاعب فرعي الدفاع الجوي، وأخيرا يلتقي مسار بنظيره البنك الأهلي على ملعب رايت تو دريم.