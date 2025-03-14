الاحتفاء بأربعة كُتّاب مصريين في ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي

يُكرّم ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، في دورته الحادية والعشرين، أربعة من المبدعين المصريين هم: الدكتورة اعتدال عثمان، وشوقي بدر يوسف، والدكتور صلاح السروي، وعزت القمحاوي، وذلك في احتفال سوف يُقام بمقر المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة في التاسع من شهر أبريل المقبل، بحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، والفنان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، والدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ، و حشد كبير من المبدعين و المثقفين المصريين.

صرح بذلك الشاعر حسين القباحي، منسق الملتقى بمصر، واضاف بأن الملتقى تُنظمه دائرة الثقافة بالشارقة برعاية كريمة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للدولة وحاكم الشارقة، وستقام دورته القادمة التي تحمل الرقم (21) بمقر المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة.

ولفت إلى أن الملتقى خلال الدورات الخمس التي أقيمت بمصر على مدار السنوات الأربعة الماضية، قام بتكريم سبعة عشر أديبًا مصريًا.

يُذكر أن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، كان قد انطلق في عام 2021 بمبادرة أطلقها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للدولة وحاكم الشارقة، بهدف تكريم الرواد من المبدعين العرب، وقد كرّم الملتقى منذ انطلاقه العشرات من الشعراء، والأدباء، والنقاد والمثقفين العرب.