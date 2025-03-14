دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان 2025.. تعرف عليه

يحرص المسلمون في شهر رمضان المبارك على الدعاء كل يوم ويبحثون عن أفضل الأدعية ولذلك نقدم لكم بعض الأدعية التى يمكن ترديدها اليوم .

اللهم بلغنى تمام الشهر كما بلغتني اليوم وأنا في أحسن حال واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين.

اللهم إني أسألك في هذا الشهر الفضيل أن تغفر لي ذنوبي، وتقبل توبتي، وتبدل سيئاتي حسنات، وتغسل قلبي من الحزن.

اللهم اجعل لي في هذا اليوم نصيبًا من الرحمة والمغفرة، ووفقني لكل عمل صالح يرضيك عني.

اللهم اجعلني في هذا اليوم من المقبولين،وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة .

اللهم ارزقنا صبرا جميلاً وألبسنا الصحة والعافية.

اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذِقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك، يا أبصر الناظرين.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، واجعله شهرًا تغفر لي فيه الذنوب وتكفر عني السيئات.

اللهم اجعلني فيه محبًّا لأوليائك، ومعاديًا لأعدائك، مستنًّا بسُنة خاتم أنبيائك وثبت قلبي على طاعتك.

اللهم لا تحرمنا لذة الوقوف بين يديك في كل صلاة واجعل الصلاة والقرآن أحب لنا من الدنيا وما فيها.