السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

يؤدى اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي تزامنا مع ذكرى العاشر من رمضان وإحتفال مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

وفي السياق زار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأكاديمية العسكرية المصرية رافقه خلالها الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، حيث تناول الرئيس السيسى وجبة الإفطار مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة المستجدين وأسرهم وعدد من دارسى الدورات المدنية بالأكاديمية.

واشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس هنأ الحضور بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان والتي تأتي بالتزامن مع إحتفال مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، مؤكداً أن مصر لا تنسى تضحيات وبطولات أبنائها الذين ضحوا بالغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.