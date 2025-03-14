إيبارشية شرق كندا تنظم رحلة روحية وتاريخية إلى مصر

تنظم إيبارشية أوتاوا ومونتريال وشرق كندا، برعاية الأنبا بولس أسقف الإيبارشية، يوم الجمعة الموافق 16 مايو المقبل، رحلة للشباب القبطي من كندا لزيارة مصر ومعالمها التاريخية والروحانية لمدة 14 يومًا، تحت عنوان "رحلة عبر التاريخ والروحانيات"، وذلك في إطار اهتمام الكنيسة القبطية بتعزيز التواصل بين الأجيال، وبين أبناء مصر وأقباطها في دول المهجر تحت شعار "العودة إلى الجذور".

ويشرف على هذه الرحلة القس ماركوس عبد المسيح، كاهن كنيسة السيدة العذراء في أوتاوا، والقس فيكتور نصر، كاهن كنيسة مارمرقس في مونتريال، كما يتضمن برنامج الرحلة لقاء الشباب مع البابا تواضروس الثاني وعدد من الأساقفة، بالإضافة إلى زيارة مناطق تاريخية وروحانية مثل خان الخليلي، الأهرامات، نهر النيل، المتحف المصري الكبير، والمتحف الوطني للحضارة المصرية، كما سيزور الشباب كنيسة ودير سمعان الخراز في المقطم، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وادي دير درنكة والمحرق.

كما تشمل الرحلة المشاركة في برنامج مجتمعي لدعم الأسر المحتاجة في محافظة المنيا، وزيارة كنيسة شهداء ليبيا ودير العذراء مريم بجبل الطير، ثم زيارة ديري الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالبحر الأحمر، وبعد ذلك، يتوجهون إلى أديرة وادي النطرون ودير الأنبا موسى الأسود، ودير مار مينا في برج العرب، بالإضافة إلى زيارة كنيستي أبو سيفين ومار جرجس في سيدي كرير.

وتختتم الرحلة بلقاء الأنبا بافلي، أسقف عام قطاع المنتزه والشباب بالإسكندرية، وزيارة المعالم الثقافية والروحية في محافظة الإسكندرية، على رأسها مكتبة الإسكندرية وكنيسة مار جرجس في سبورتنج، قبل العودة إلى كندا يوم 30 مايو.