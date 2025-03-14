ليلة رعب في وسط البلد.. حريق وزارة الصحة يفزع المواطنين|الحماية المدنية تسيطر على حريق المعامل المركزية والجهات الأمنية تحقق بالواقعة

شهدت منطقة وسط البلد حالة فزع، فجر اليوم الجمعة، خاصةً في شارع الشيخ ريحان وشارع الفلكي وما حولهم من الشوارع الجانبية في منطقة التحرير، وذلك بعد اندلاع حريق في أحد الأكشاك الخشبية والذي امتد ليصل إلى بعض المباني الحكومية مثل مبنى المعامل المركزية التابعة لـ وزارة الصحة والسكان.

اندلاع حريق في المعامل المركزية لوزراة الصحة بوسط البلد

ويُجرى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة جهود مكثفة للوقوف على ملابسات حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة بوسط البلد، حيث تم الاستماع لأقوال الشهود وإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث. ومن جهتها أكدت وزارة الصحة متابعة نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار تداعيات الحادث.

بداية الحريق

من جهتها أعلنت وزارة الصحة والسكان أن بداية الحريق حدثت حينما اشتعل بأكشاك خشبية غير تابعة لوزارة الصحة والسكان، خلف المبنى الإداري لإدارة التراخيص الطبية، بمنطقة وسط البلد، ثم انتقلت النيران للمقر الإداري للتراخيص الطبية وغرفة إدارية ملحقة بمبنى المعامل المركزية.

منطقة وقوع حادث الحريق

موقع المعامل المركزية

وتمكنت الحماية المدنية من اخماد الحريق قبل امتداده لمبنى المعامل المركزية والأجهزة الطبية الخاصة بالمعامل المركزية.

السيطرة على الحريق

وبعد مرور ساعات قليلة استطاعت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وتبريد المنطقة المحيطة بها، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء وخزان المياه للسيطرة على الحريق.

إصابات وأضرار

كما توجه اللواء ابراهيم صابر محافظ القاهرة رفقة مدير أمن القاهرة اللواء طارق راشد، لمتابعة حادث الحريق بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، وأكد محافظ القاهرة على عدم وجود إصابات والسيطرة على الحريق.

السيطرة على الحريق

وكانت وزارة الصحة والسكان قد قامت بدفع عشرات من سيارات الإسعاف في موقع الحريق، وأن الإصابات اقتصرت على إصابة واحدة بصعوبة في التنفس نتيجة التعرض للدخان الكثيف إثر الحريق.

نصائح مهمة اثناء الحرائق

من جهته قال خبير الأمن والسلامة المهندس أحمد سعداوي، عضو مجلس نقابة المهندسين، إنه يجب عند ملاحظة رائحة دخان أو غازات أو رؤية حريق، يجب الاتصال فورًا برقم الطوارئ المحلي للدفاع المدني والإبلاغ عن الحادث.

وأضاف "سعداوي" في تصريحات لـ البوابة نيوز، أن تنبيه وتحذير الآخرين من وجود حريق أمر مهم وضروري سواء عن طريق جهاز الإنذار الآلي أو من خلال التنبيه اليدوي باستخدام جرس الإنذار في المنشأة المعرضة للخطر.

وأوضح خبير الأمن والسلامة أنه يجب التوجه إلى نقاط التجمع الآمنة، مما يسهل على فرق الإطفاء في أداء عملهم بشكل أسرع، وفي حال تعذر الخروج من المنشأة، يجب الاحتماء في مكان آمن مثل غرفة مغلقة توفر الحماية من الدخان وارتفاع درجات الحرارة.

