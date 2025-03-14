سمسم شهاب: كنت عاجز وقت مرض زوجتي وأهلي من دمي لم يهتموا

تحدث المطرب الشعبي سمسم شهاب عن المواقف التي تعرض فيها للظلم في حياته.

وقال سمسم شهاب خلال لقائه في برنامج "أوضة ضلمة"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة "هي": "أكثر موقف شعرت أنني ظلمت فيه، هناك من ظلموني كثيرا وضيعوا عليَّ شغل مسلسلات وأفلام، والموقف الأكثر صعوبة عندما مرضت زوجتي كنت عاجز وهذه إرادة ربنا على قد ما كنت أتمنى أن يمر الوقت بسرعة وأشوفها بخير، ولكن مكنتش حابب الموقف ده يحصل لكن سنة الحياة".

وتابع سمسم شهاب عن وفاة زوجته وقال: “الفترة التي توفيت فيها زوجتي بعض من أهلي اللي من دمي مكانوش بيسألوا ولا بيهتموا على عكس زوجتي كانت تحت رجليهم وبتخدمهم، حتى يوم الوفاة نفسه ويوم العزاء ندمت أنني كتبت على الفيس بوك حاجات كده ومقدرش أقطع صلة الرحم، وكنت غلطان أنني عملت كده”.

واستكمل سمسم: "كنت بحب الفن من غير مهنة لكن امتهنته كان قدامي مناحي تانية لكن اضطريت أكمل فيه عشان كنت بلعب في النادي الأهلي في الناشئين وحصلي حادثة بسبب لم الأجرة على العربيات فقعدت في البيت سنة ونص".

يشار إلى أن سمسم شهاب طرح مؤخرا أغنية بعنوان "كتر الفلوس" من كلمات محمد النجار، ألحان إسلام السقا، توزيع نوار البحيرى، إخراج سمسم شهاب فى أول تجربة إخراجية له.