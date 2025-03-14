اشتعال أسعار الذهب في الصاغة الآن.. وعيار 21 يسجل 4200 جنيه للجرام

الجمعة 14/مارس/2025 - 11:04 ص

شهدت أسعار الذهب اليوم، الجمعة 14 مارس 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، حيث ارتفع سعر الأونصة إلى 2994 دولارًا في المعاملات الفورية، مدفوعًا بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، وسط تقلبات الأسواق المالية العالمية.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بأن هذا الارتفاع يعكس زيادة الطلب على الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم وعدم استقرار الأسواق المالية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية المصرية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 14 مارس 2025

تأثرت أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بالارتفاع العالمي، حيث شهدت جميع الأعيرة زيادات ملحوظة، وسجل الجنيه الذهب زيادة قدرها 640 جنيهًا مقارنة بالأيام السابقة.

سعر جرام الذهب عيار 24: 4800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18: 3600 جنيه.

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 33600 جنيه.

سعر أوقية الذهب عالميًا: 2981 دولارًا.