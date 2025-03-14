مستعمرون يحرقون 3 منازل ومركبتين في دوما جنوب نابلس

أحرق مستعمرون، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة منازل، ومركبتين في قرية دوما جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين اقتحموا خربة المراجم في القرية، وأشعلوا النار في ثلاثة منازل تعود للمواطنين خالد داوود، ونسيم مسلم، ونايف مسلم، إضافة إلى إحراق مركبتين بشكل كامل لنايف مسلم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام والصوت باتجاه الأهالي الذين حاولوا الوصول إلى المنازل المحترقة لإخمادها.

يشار إلى أن قرية دوما تتعرض منذ أكثر من شهر إلى سلسلة من الاعتداءات والهجمات المتتالية من قبل المستعمرين وقوات الاحتلال.