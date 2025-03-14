برلماني يطالب بتحقيق عاجل في واقعة مباراة الأهلي والزمالك

تقدم النائب عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، حول الحادثة المثيرة التي شهدتها مباراة الأهلي والزمالك، مستنكرًا المشهد العبثي الذي أثار الجدل على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتساءل العمدة: من المسؤول عن هذا المشهد الذي ظهر فيه جمهور مفعم بالحماس، يتمنى قضاء أجواء رمضانية ممتعة، في حين غاب فريق النادي الأهلي عن الملعب بينما حضر فريق الزمالك؟

وفي طلبه، حمل العمدة وزير الرياضة المسؤولية الأولى، موجهًا له الانتقادات المعتادة بسبب تأخر قراراته، وكذلك اتحاد الكرة الذي سبق أن تم اتهامه بعدم الكفاءة في مواقف سابقة، خاصة منذ كأس العالم 2018 وبطولة أمم إفريقيا، كما تساءل عن دور رابطة الأندية في هذا المشهد الغريب.

واختتم العمدة طلبه مُطالبًا بضرورة إجراء تحقيق عاجل في الواقعة، مع إقالة أي مسؤول شارك أو سكت عن هذه المهزلة التي هزت الرأي العام، داعيًا إلى الحفاظ على الاستقرار الرياضي في البلاد.